Atıcılık Milli Takımı Katar'da 4 madalya aldı, trap kadınlar ilk kez madalya kazandı

Atıcılık Milli Takımı, Katar'da düzenlenen Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nı 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'da gerçekleştirilen şampiyonada ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda Tarhan, 50 metre tabanca kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı.

Plak Atışları Milli Takımı'nda Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer, trap karışık takım kategorisinde bronz madalya elde etti.

Skeet erkekler takımında Muhammet Seyhun Kaya, Salih Oday ve Mustafa Serhat Şahin ile trap kadınlar takımında Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nihan Gürer, takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Atıcılık Trap Kadınlar Milli Takımı, tarihinde ilk kez bu kategoride dünya şampiyonasında madalya kazandı.