Atıcılık Milli Takımı Katar'da 4 madalya aldı, trap kadınlar ilk kez madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atıcılık Milli Takımı Katar'da 4 madalya aldı, trap kadınlar ilk kez madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Atıcılık Milli Takımı, Doha'daki Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nı 1 altın ve 3 bronzla toplam 4 madalyayla tamamladı. Şevval İlayda Tarhan 50 metre tabanca kadınlarda altın kazanırken, Trap Kadınlar Milli Takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında madalya aldı.

Atıcılık Milli Takımı, Katar'da düzenlenen Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nı 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'da gerçekleştirilen şampiyonada ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda Tarhan, 50 metre tabanca kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı.

Plak Atışları Milli Takımı'nda Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer, trap karışık takım kategorisinde bronz madalya elde etti.

Skeet erkekler takımında Muhammet Seyhun Kaya, Salih Oday ve Mustafa Serhat Şahin ile trap kadınlar takımında Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nihan Gürer, takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Atıcılık Trap Kadınlar Milli Takımı, tarihinde ilk kez bu kategoride dünya şampiyonasında madalya kazandı.

Kaynak: AA
Şevval İlayda TarhanDünya ŞampiyonasıDünyaKatarDohaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kıldı, ardından Kapalıçarşı’ya geçti Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
ABD’de 8 kişinin öldüğü facia kamerada
ABD'de 8 kişinin öldüğü facia kamerada
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 18:40:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Atıcılık Milli Takımı Katar'da 4 madalya aldı, trap kadınlar ilk kez madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android