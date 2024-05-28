Spor

Atıcılıkta Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası Hırvatistan'da devam ediyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentindeki şampiyonada 50 metre tüfek 3x20 disiplininde Türkiye'yi temsil eden Mert Nalbant, 583 puanla 45. sırada yer aldı. Milli sporcu, aldığı puanla Türkiye rekorunu egale etti.

Şampiyonada yarın 25 metre tabanca kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

Organizasyon 8 Haziran Cumartesi günü sona erecek.