Atila Gerin'den Hakem Eleştirisi
05.04.2026 20:16
Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Antalyaspor maçındaki hakem hatalarını eleştirdi.

Eyüpspor Teknik Direkörü Atila Gerin, Antalyaspor'a karşı aldıkları mağlubiyetin arından hakem hatalarına değinerek, her hafta kendilerinin 12-13 kişiye karşı oynadıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor sahasında Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Maç 11'e 11 giderken iyi gidiyorduk. Antalyaspor kendi seyircisi önünde kendinden alt sıradaki bir takımdan alacağı bir 3 puanla kendisini yukarıya taşımanın motivasyonu ile oynuyordu. Bunların hepsini biliyorduk. 11'e 11 giderken istediğimiz planlamada gidebiliyorduk. Bu sırada ciddi pozisyonlarımız var. Kırmızı karttan sonrasında oyun koptu. Ben oyun gücüne inanan bir teknik adam olduğum için eleştirmek adına bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyorum. Kulüp olarak akıntıya karşı kürek çekiyorduk. Bir daha sırtına binilmesine anlam veremiyorum. Sahada her şey oynansın ve kazanılsın. Güçsüzün üzerinden geçilmenin normal olduğu bir ortam olmasın. Maç 3-0 olunca insanlar çok kolay geçti olarak algılıyor. Akşam derbi var bu konular manşet olmayacak. 'Eyüpspor'un üzerinden geçsen ne olur geçmesen ne olur' diye düşündükleri için bu şekilde oluyor. Keşke en alttaki Eyüpspor da güçlü kalabilse ve hakkı yenmese. Bir tek ben bunu kendim için istemiyorum. Antalya devasa bir şehir bizim yüz akımız, gururumuz dünyada. Biz Antalyaspor'un bu seyirci ile Avrupalara oynamasından gurur duyarız. Ama bunlar Eyüpspor'un sırtından olmasın. Biz her maç 12-13 kişiyle karşı oynuyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
İstanbul’un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
İstanbul'un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
