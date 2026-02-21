Atila Gerin: "Kümede kalmak için savaşmaya devam edeceğiz"

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Gençlerbirliği maçında oyuncularının istedikleri her şeyi yaptığını belirterek, "Çok kıymetli bir 3 puan. Kümede kalmak için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Ramazan ayında 13.30'da maç oynamak kolay değil. İki takımda da oruçlu oyuncular vardı. Galibiyetten ötürü oyuncularımı kutluyorum. Maçın genelini domine ettik. Çocuklar, skoru son dakika olsa almayı başardı, tekrar momentumu yakalamak için önemliydi. Bu sefer oyuna çok iyi başladık. İlk defa gol yemedik, bu da mutluluk verici. Oyuncularımız topa sahip olmada olsun, opsiyonlar olsun hemen hemen istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı, üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz hariç. Çok kıymetli bir 3 puan. Kümede kalmak için savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL