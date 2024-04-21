23 Nisan\'da Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları Düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları organizasyonlarına katılan çocuklar hem bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar hem de centilmence ortaya koydukları performanslarla tribünlerden alkış aldılar.
Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında mangala ve yüzme branşına yönelik 2 etkinlik gerçekleştirildi. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Mangala Turnuvası oynanırken, Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda da Yüzme Yarışları yapıldı.
Mangala Turnuvası'na 8, 10,12, 14, 16 yaş gruplarında oynanan müsabakalara toplam 212 çocuk katılım sağladı.
10 Yaş İl İçi Vize ile 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Vize Yüzme Yarışmaları'na ise 8 kulüpten; 58 kadın, 66 erkek olmak üzere toplamda 124 sporcu katılım sağladı.
Türbinlerden çocukların yaşadığı coşkuyu paylaşan ebeveynler, müsabaka esnasında alkışlarıyla çocuklara moral verdiler.
Organizasyonlara katılan çocuklara, branşa özgü hediyeler armağan edildi. - GAZİANTEP
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Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 8 ile 16 yaş arasındaki 212 çocuk, turnuvaya katıldı. Ayrıca Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere katılan aileler, müsabakaları tribünden takip etti ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
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