23 Nisan'da Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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23 Nisan'da Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları Düzenlendi

23 Nisan\'da Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları Düzenlendi

Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları organizasyonlarına katılan çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar ve centilmence performans sergileyerek alkış aldılar. Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere toplamda 212 çocuk katıldı. Ayrıca, 124 sporcu da Yüzme Yarışları'na katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldular. Organizasyona katılan çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.

21.04.2024 15:06  Güncelleme: 15:09
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları organizasyonlarına katılan çocuklar hem bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar hem de centilmence ortaya koydukları performanslarla tribünlerden alkış aldılar.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında mangala ve yüzme branşına yönelik 2 etkinlik gerçekleştirildi. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Mangala Turnuvası oynanırken, Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda da Yüzme Yarışları yapıldı.

Mangala Turnuvası'na 8, 10,12, 14, 16 yaş gruplarında oynanan müsabakalara toplam 212 çocuk katılım sağladı.

10 Yaş İl İçi Vize ile 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Vize Yüzme Yarışmaları'na ise 8 kulüpten; 58 kadın, 66 erkek olmak üzere toplamda 124 sporcu katılım sağladı.

Türbinlerden çocukların yaşadığı coşkuyu paylaşan ebeveynler, müsabaka esnasında alkışlarıyla çocuklara moral verdiler.

Organizasyonlara katılan çocuklara, branşa özgü hediyeler armağan edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 23 Nisan'da Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan'da Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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