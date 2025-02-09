Atılan manşeti görmeniz lazım: İspanya, En-Nesyri'yi konuşuyor - Son Dakika
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Atılan manşeti görmeniz lazım: İspanya, En-Nesyri'yi konuşuyor

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Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, performansıyla İspanya'da manşet oldu. Marca, En-Nesyri için ''Koşmuyor, adeta uçuyor. En pahalı transfer olmasının hakkını veriyor'' yorumunu yaptı ve Edin Dzeko ile olan uyumuna dikkat çekti. Yıldız futbolcu, 9 maçta 11 gol 1 asistle Avrupa'da 2025 yılının en skorer ismi.

09.02.2025 14:04
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Fenerbahçe'nin yaz döneminde 19.5 milyon euroya Sevilla'dan transfer ettiği, "Türk futbol tarihinin en pahalı transferi" Youssef En-Nesyri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 2 ay takımdan ayrılacağı ve Suudi Arabistan'a gideceği konuşulan Faslı golcü, İspanyol basınında manşet oldu.

"AIR NESYRI"

İspanyol basının önde gelen gazetelerinden Marca, En Nesyri için "'Air-Nesyri' Fenerbahçe'de koşmuyor, uçuyor" başlığıyla verdiği haberde, "İspanya dışındaki ilk macerasında mükemmel bir uyum yakaladı. Sevilla ile 2020/21 sezonunda 24 gol attı. Kırılmak üzere olan bir rekor" ifadelerini kullandı.

"DZEKO İLE YIKICI BİR İKİLİ"

Haberde, "Eski Malaga, Leganes ve Sevilla futbolcusu, Dzeko ile yıkıcı bir ikili oluşturuyor" denilerek sarı-lacivertlilerin bir diğer golcüsü Edin Dzeko ile Nesyri arasındaki uyumuna dikkat çekildi.

"PARASININ HAKKINI VERİYOR"

Ayrıca haberde, "Bu yaz 19.5 milyon euroya Sevilla'dan giden Faslı forvet oyuncusu, Türkiye Süper Ligi'nin en pahalı transferi olmasının hakkını veriyor. Geçen sezon Sevilla'da 24 gol atarken şimdiye dek Fenerbahçe'de attığı 20 golle kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı" ifadeleri de yer aldı.

OCAK AYINDAN BU YANA AVRUPA'NIN EN SKORERİ

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta1.872 dakika süre buldu. 27 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Ocak ayından bu yana 9 karşılaşmada 11 gol 1 asist üreten Faslı golcü, Avrupa'da 2025'in en skorer futbolcusu konumunda.

Atılan manşeti görmeniz lazım: İspanya, En-Nesyri\'yi konuşuyor

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Son Dakika Spor Atılan manşeti görmeniz lazım: İspanya, En-Nesyri'yi konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser:
    mustafa pektemek tarzı bir topçu abartmayın iyi adam olsa dönerbahcede değil liverpool manchester citi barcelona gibi takımlarda oynardı 44 39 Yanıtla
    Tolga A.:
    mik kırığı, o zaman Türkiye’de ki hiçbir futbolcu iyi adam değil, olsa hepsi Avrupa’da senin yazdığın takımlarda oynardı 0 0
    cihan aydın:
    ferh'AT' senin hesabına göre poshimen interde, icardi de Barcelonada oynaması lazım 0 0
  • AlexArda:
    Yazık 8taşa forvetlerinde mıstık ve kilolu bidon semo var. ferhat forvet nedir bilmiyo ki görmemiş adam :) 16 19 Yanıtla
    Yusuf Aslan:
    yok Ferhat çok biliyor da o her gün 0 0
  • GFB Selçuk:
    skkafalıFerhat sen hala her gün burda yorum mu yapıyosun ahahhaha. ne boşbeleş faydasızsın takımın gibi 19 13 Yanıtla
  • barış özcan:
    Talisca gelince daha çok gol atacak. İstekli arzulu birde baskı yapsa 100 milyonluk olur. 16 10 Yanıtla
  • AlexArda:
    ferhatın sadece gtü değil beynide soğuktan donmuş. Sivas soğuğunda oynamasalarmış keşke azıcık olan aklı da gitti :) 15 9 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    sarı lacivert forma uçurur. eziktasın kocasi olacak Taliscayla birlikte 13 9 Yanıtla
  • AlexArda:
    ferhatın sporda anladığı bildiği tek şey toptur. o da kendisidir :) 17 2 Yanıtla
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