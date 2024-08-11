Spor

- Atılay Canel: "Maçın hakkı beraberlikti"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, golsüz beraberlikle sonuçlanan Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı. Karagümrük ekibinde Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Canel, "İlk yarı oyuna istediğimiz gibi başladık ama ilerleyen dakikalarda oyun dengelendi. İkinci yarının sonunda gol atmış olsak buradan mutlu şekilde gidebilirdik. Maçın hakkı beraberlikti" dedi.