Atilla Karaoğlan'ın Maç Görseli İptal Edildi
İstanbul'dan servis edilen haberdeki görsel kaynaktan iptal edilmiştir, özür diledik.
Bugün saat 11.36'da İstanbul mahreçli servis edilen " Atilla Karaoğlan, Ajax-Shelbourne maçında düdük çalacak" başlıklı haberimizde yer alan kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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