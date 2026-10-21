Atilla Karaoğlan yarın Konferans Ligi\'nde Getafe-Lugano maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, İspanya temsilcisi Getafe ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Getafe ile Lugano, yarın TSİ 19.45'te Coliseum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak. Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.