Atilla Kuru, 15 Yaşında GM Unvanını Kazandı
Genç satranç oyuncusu Atilla Kuru, GM unvanı alarak Türkiye'den 19. büyükusta oldu.
Genç satranç oyuncusu Atilla Kuru, büyükusta (GM) ünvanı almaya hak kazandı.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Atilla, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Sants Barselona Açık Satranç Turnuvası'nın 8. turunda Hint S. P. Sethuraman ile berabere kalarak puanını 7'ye çıkardı.
Daha önce 2500 Elo (satranç derecelendirme sistemi) barajını geçen Atilla, üçüncü ve son GM normunu da garantiledi.
15 yaşındaki Atilla böylece Türkiye'den GM ünvanı alan 19'uncu isim oldu.
Kaynak: AA
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