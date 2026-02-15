Atlas Pars Pehlivan: Otoparktan Şampiyonluğa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Atlas Pars Pehlivan: Otoparktan Şampiyonluğa

15.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batu Pehlivan'ın oğlu Atlas, kısıtlı şartlarda Türkiye motosiklet şampiyonu oldu.

İzmir'de milli motosikletçi Batu Pehlivan'ın antrenman pistine dönüştürdüğü otoparklarda yarışlara hazırladığı 7 yaşındaki oğlu Atlas Pars, dünya şampiyonu Türk motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu'nun izinde ilerliyor.

Minik motosikletçi Atlas Pars Pehlivan, geçen yıl Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3 ve 5'inci ayaklarında 50 cc Mini kategorilerinde birincilikler elde etti. Pars, aynı kategorinin genel klasmanında da Türkiye şampiyonu oldu.

Yeteneğiyle dikkati çeken Atlas Pars'ın bu başarısının ardında, milli motosikletçi babası Batu Pehlivan'ın büyük emeği bulunuyor.

Motosiklet servisi işleten baba Pehlivan, oğluna henüz 2,5 yaşındayken motosiklet kullanmayı öğretti. Pehlivan, kentteki yarış pistinin kapatılmasının ardından yüksek hızlı antrenmanlar için oğlunu Uşak Belediyesi Yarış Pisti'ne götürmeye başladı. Antrenmanlarda kullanması gereken ekipmanları ve motosikletleri karavanına yükleyen Pehlivan, bir süre Pars ile haftanın iki günü Uşak'taki pistte antrenman yaptı.

Piste gitmekte zorluklar yaşayan Pehlivan, çareyi büyük otopark alanlarında çalışmakta buldu. Baba ve oğlu, açık otoparklarda araçların olmadığı dönemlerde çalışmaya başladı.

İkili, karavanla gittikleri otoparklarda önce koruyucu kıyafetleri giyip motosikletleri hazır hale getiriyor. Kuka setlerini belirlenen noktalara yerleştiren baba oğlu, alanda "zorlu" pist koşulları oluşturuyor.

Minik Pars birkaç kez kaza da geçirdiği zorlu antrenmanlarının karşılığını, kazandığı Türkiye şampiyonluğuyla taçlandırdı.

"Çok kısıtlı imkanlarla Türkiye şampiyonluğunu elde edebildik"

Batu Pehlivan, AA muhabirine oğlunun ilk şampiyonluğunu elde etmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Şampiyonluğun arkasında ciddi emeğin olduğunu anlatan Pehlivan, "Hikayemizin başlığı 'otoparklardan Türkiye şampiyonluğuna uzanan yolculuk' olmalı. Türkiye şampiyonu olabilmek için buralardan geldik. Yağmur, çamur, kış, soğuk, sıcak demedik. Pars'ın emekleri çok fazla. Çalışacağımız bu spora özgü bir alan yok. Çok kısıtlı imkanlarla Türkiye şampiyonluğunu elde edebildik. İmkanımız olsa kim bilir Avrupa ve dünya şampiyonalarında ne şekilde boy gösteririz." dedi.

Pehlivan, hedeflerinin uluslararası başarı olduğunu vurgulayarak "Şimdiki serüvenimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermek ama bunun bir yaş sınırı var. 10 yaşından itibaren katılabiliyorsunuz. Özel izinle bir yıl geriye çekilebiliyor. Avrupa'da bir eğitim kampı var. Oraya katılıp ne durumda olduğumuza bakacağız. Oradan bir eğitim alacağız. Katıldıktan sonra da Avrupa'da bir Türk olarak boy göstermek istiyoruz. Pars'ın isminin duyulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yaşı küçük hedefi büyük

Atlas Pars Pehlivan da ilk şampiyonluğuna ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yarıştan önce ve yarış sırasında çok heyecanlandığını anlatan Atlas Pars, "Şampiyonanın 5. ayağındaki yarıştan önce gece uyuyamadım. Sabah kalktığımda da çok heyecanlıydım. Babama 'Ben çok heyecanlıyım" dedim. Babam da 'Heyecanlanmana gerek yok, bu zaten bizim işimiz.' dedi. Hava çok yağmurluydu. Üç gün boyunca yağmurda yarıştım. Çok yağmurluydu. İkinciye tura geldim ve Türkiye şampiyonu oldum. Babam 'Seninle çok gurur duyuyorum' dedi. Ben de babama 'Ben de seninle gurur duyuyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Pars, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek aldığını kaydederek "Toprak ağabeyi gibi dünya şampiyonu olmak" istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atlas Pars Pehlivan: Otoparktan Şampiyonluğa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

11:17
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:53:40. #7.11#
SON DAKİKA: Atlas Pars Pehlivan: Otoparktan Şampiyonluğa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.