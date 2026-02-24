Atletico Madrid, Club Brugge'ü Eleyerek Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
Atletico Madrid, Club Brugge'ü Eleyerek Son 16'ya Yükseldi

Atletico Madrid, Club Brugge'ü Eleyerek Son 16'ya Yükseldi
24.02.2026 22:56
Atletico Madrid, Club Brugge ile oynadığı rövanşta 4-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya geçti.

İspanya temsilcisi Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü 3-3 ve 4-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı. İlk maçta 3-3 beraberlikle sahadan ayrılan Atletico, ikinci maçta 23. dakikada 1-0 öne geçti. Sörloth'un golüne Brugge ekibi 36'da Joel Ordonez ile karşılık verdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Atletico, 2. yarıya da golle başladı. Johnny Cardoso'nun golüyle ikinci kez öne geçen Diego Simeone'nin öğrencileri 76'da Sörtloth ile bir gol daha buldu. Alexander Sörloth, 87. dakikada farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Norveçli golcü böylelikle hat-trick yapma başarısı gösterdi.

İspanyol ekibi müsabakayı 4-1'lik skorla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

