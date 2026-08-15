Atletico Madrid, Cristian Romero'yu Transfer Etti
Atletico Madrid, Arjantinli stoper Cristian Romero ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı.
İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid, Arjantinli stoper Cristian Romero'yu kadrosuna kattı.
Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Romero, 2025'te İngiliz takımı Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: AA
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