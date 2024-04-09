Atletico Madrid ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek finalde karşı karşıya gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, yarın evinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Estadio La Peineta'da oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi'nde 5. kez rakip olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund'un mücadelesine sahne olacak. İki takımı, turun ilk maçında yarın TSİ 22.00'da Estadio La Peineta'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın rövanşı ise 16 Nisan Salı günü Signal Iduna Park'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. randevu
Atletico Madrid ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Atletico Madrid 2 galibiyet elde ederken, Borussia Dortmund da 2 kez kazandı. İspanyol ekibi, bu maçlarda 4 gol atarken, Alman temsilcisi de 6 gol kaydetti.
İki takım, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu A Grubu'nda rakip olmuştu. Borussia Dortmund, evinde oynadığı mücadeleyi 4-0 kazanırken, Atletico Madrid ise sahasında 2-0 galip gelen taraf oldu.
Gruplarını lider bitirdiler
Devler Ligi'nde bu sezon Lazio, Feyenoord ve Celtic ile E Grubu'nda yer alan Atletico Madrid, grubunu 14 puanla ilk sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Inter ile karşılaşan İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği rakibine ikinci karşılaşmada 1-0 yenildi ve seri penaltı atışları sonunda galip gelerek çeyrek finale çıktı.
Grup aşamasında Paris Saint-Germain, Milan ve Newcastle United ile F Grubu'nda mücadele eden Borussia Dortmund ise grubunu 11 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda PSV ile eşleşen Alman temsilcisi, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı ilk müsabakanın rövanşında 2-0 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı. - İSTANBUL
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