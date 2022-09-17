İspanya'da tepki çeken ırkçılık! Koke'den Vinicius'a: Maymunluğu bıraksın

Madrid derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Atletico Madrid kaptanı Koke, Vinicius Junior'un gol sonrası yaptığı sevinç gösterisi için "Vinicius Junior bizim evimizde gol atabilir ve o dansı yapmak isteyebilir tabii ki. Yaparsa eğer normal olarak 'problemde' çıkar! Samba oynayacaksa bunu Brezilya'da yapmalı. Profesyonel meslektaşlarına saygı göstermeli ve maymunluğu bırakmalı." sözlerini dile getirdi.

VINICUIS AÇIKLAMADA BULUNDU

Atletico Madrid kaptanı Koke tarafından sarf edilen ırkçı ifadeler sonrası Vinicuis'dan açıklama geldi. Vinicuis, "Kazanma arzum, gülümsemem ve gözlerimdeki ışıltı bundan çok daha büyük. Bunu hayal bile edemezsiniz. Tek bir açıklamada yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın kurbanı oldum. Ama bunların hiçbiri dün başlamadı. Danslarımı haftalar önceden suç saymaya başladılar. Bu dans aynı zamanda Ronaldinho, Neymar, Paqueta, Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha gibi çok kişiye ait. Brezilyalı funk ve samba sanatçılarına, reggaeton şarkıcılarına ve siyah Amerikalılara ait. Dünyanın kültürel çeşitliliğini kutlamak için yapılan danslardır. Kabul et, saygı duy. Durmayacağım." dedi.

NEYMAR'DAN DESTEK GELDİ

Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında yer alan ve şuanda PSG forması giyen Neymar'dan ise Vinicius'a destek geldi. Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Vini'nin gol atmasını isteyerek uyanan bir tek ben miyim?" ifadeleriyle yapılan ırkçı eyleme karşı çıktı.

"AVRUPA IRKÇILARLA DOLU"

Koke'nin ırkçı ifadeleriyle gündeme gelmesinden sonra bir başka yıldız Dani Alves'de konuştu ve kendi başına gelenleri, "Avrupa, ırkçılarla dolu. Kendi ülkelerinde, diğer ülkelerden birinin öne çıkmasını kabul edemiyorlar. Bunun zorluğunu, hemen hemen her yerde yaşadım." ifadeleriyle dile getirdi.