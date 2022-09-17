İspanya'da tepki çeken ırkçılık! Koke'den Vinicius'a: Maymunluğu bıraksın - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da tepki çeken ırkçılık! Koke'den Vinicius'a: Maymunluğu bıraksın

17.09.2022 15:25

Atletico Madrid kaptanı Koke'den Real Madrid maçı öncesi tepki çeken ırkçılık. Yıldız futbolcu Vinicius'un dansı için konuşan İspanyol futbolcu, "Profesyonel meslektaşlarına saygı göstersin, maymunluğu bıraksın." sözlerini sarf etti.

Madrid derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Atletico Madrid kaptanı Koke, Vinicius Junior'un gol sonrası yaptığı sevinç gösterisi için "Vinicius Junior bizim evimizde gol atabilir ve o dansı yapmak isteyebilir tabii ki. Yaparsa eğer normal olarak 'problemde' çıkar! Samba oynayacaksa bunu Brezilya'da yapmalı. Profesyonel meslektaşlarına saygı göstermeli ve maymunluğu bırakmalı." sözlerini dile getirdi.

VINICUIS AÇIKLAMADA BULUNDU

Atletico Madrid kaptanı Koke tarafından sarf edilen ırkçı ifadeler sonrası Vinicuis'dan açıklama geldi. Vinicuis, "Kazanma arzum, gülümsemem ve gözlerimdeki ışıltı bundan çok daha büyük. Bunu hayal bile edemezsiniz. Tek bir açıklamada yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın kurbanı oldum. Ama bunların hiçbiri dün başlamadı. Danslarımı haftalar önceden suç saymaya başladılar. Bu dans aynı zamanda Ronaldinho, Neymar, Paqueta, Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha gibi çok kişiye ait. Brezilyalı funk ve samba sanatçılarına, reggaeton şarkıcılarına ve siyah Amerikalılara ait. Dünyanın kültürel çeşitliliğini kutlamak için yapılan danslardır. Kabul et, saygı duy. Durmayacağım." dedi.

NEYMAR'DAN DESTEK GELDİ

Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında yer alan ve şuanda PSG forması giyen Neymar'dan ise Vinicius'a destek geldi. Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Vini'nin gol atmasını isteyerek uyanan bir tek ben miyim?" ifadeleriyle yapılan ırkçı eyleme karşı çıktı.

İspanya bu ırkçılığı konuşuyor! Neymar'dan destek geldi

"AVRUPA IRKÇILARLA DOLU"

Koke'nin ırkçı ifadeleriyle gündeme gelmesinden sonra bir başka yıldız Dani Alves'de konuştu ve kendi başına gelenleri, "Avrupa, ırkçılarla dolu. Kendi ülkelerinde, diğer ülkelerden birinin öne çıkmasını kabul edemiyorlar. Bunun zorluğunu, hemen hemen her yerde yaşadım." ifadeleriyle dile getirdi.

YORUMLAR
500
İspanya'da Vinicius hakkındaki ırkçı söyleme tepki yağdı İspanya'da Vinicius hakkındaki ırkçı söyleme tepki yağdı Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı

Atletico Madrid, Real Madrid, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya'da tepki çeken ırkçılık! Koke'den Vinicius'a: Maymunluğu bıraksın - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti
15:35 Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı bildiği soruyu yanıtlamayınca 100 bin liradan oldu
15:25 İspanya'da tepki çeken ırkçılık! Koke'den Vinicius'a: Maymunluğu bıraksın
15:15 Biden'dan Putin'e nükleer uyarısı: Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin
15:11 Kastamonu'da şap paniği! 16 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı
14:27 Galatasaray'da yıldız rekabeti! Haris Seferovic, Mauro Icardi'yi kıskandı Okan Buruk'a koştu!
14:25 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, İBB'nin mazot dağıtım töreninde mazot akmayınca büyük bir utanç yaşadı
14:22 Necla Nazır 3. kez evlilik yoluna giren kızı Tuğçe Tayfur'un nişan töreninde ortaya çıktı! Baba Ferdi Tayfur ise törene gelmedi
14:08 "Neden sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız" sorusunu duyan İngiltere Kralı Charles alandan kaçtı
13:38 Köpek bağlasan durmaz! İstanbul'da pislik içerisindeki evin kiralık ilanındaki fiyatı 3.500 TL olarak sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 16:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'da tepki çeken ırkçılık! Koke'den Vinicius'a: Maymunluğu bıraksın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement