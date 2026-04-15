Atletico Madrid ve PSG Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
15.04.2026 00:46
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain yarı finale adını yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final rövanş mücadelesi 2 maçla başladı.

Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres ile skoru 2-0 yaptı.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile farkı 1'e indirdi.

Bu sonuçla Atletico Madrid, ilk maçtaki gol avantajıyla yarı finale çıktı. Maçın 79. dakikasında Barcelona'da Eric Garcia kırmızı kart gördü.

Günün diğer maçında Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool, Paris Saint-Germain'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz biten maçın 72. ve 90+1. dakikalarında Ousmane Dembele ile 2 gol bulan Paris Saint-Germain maçtan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fransız ekibi ilk maçı da sahasında 2-0 kazanmıştı.

Ligde yarı finale yükselen 2 takım ise bugün (15 Nisan Çarşamba) oynanacak 2 maçın ardından belli olacak.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Arsenal, Sporting'i ağırlarken Real Madrid, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk olacak.

Karşılaşmalar TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield laneti devam ediyor Noa Lang’tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
Barcelona’ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
