Atletik Performans Eğitimi Uyarısı

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Atletik performans hocası Hakan Burak Bolat, yoğun ilgi nedeniyle adım başı açılan atletik performans solanları konusunda aile ve sporcuları uyararak, "Yanlış hocalarla yanlış çalışmalar ileride kalıcı sakatlığa yol açar" dedi.

Futbolcu adaylarının performanslarını artırmak için gittiği atletik performans salonlarına yoğun ilgi var. Atletik performans hocası Hakan Burak Bolat, yoğun ilgi nedeniyle adım başı açılan atletik performans solanları konusunda aile ve sporcuları uyardı. Çocukları futbol oynayan velilerin, çocuklarını emanet ettiği kişileri araştırması gerektiğini söyleyen Bolat, "Özellikle atletik performasa özen gösteren veliler araştırmacı olmalı. Çocuklarının çalıştığı antrenörün bilgi birikimi, deneyimi, okuduğu okullar bunlarla ilgili araştırma yaparlarsa çocuklarını emanet ettikleri kişilerin ne derecede eğitim verdiklerini gözlemleyip, daha fazla fikir sahibi olup, öyle çocuklarını emanet etsinler" dedi.

"Atletik performans Türkiye'de bilinmiyor"

Türkiye'de atletik performans eğitiminin yanlış bilindiğini söyleyen Bolat, "Türkiye'de alt yapı hocaları, alt yapılarında U15, U14 yaş guruplarında ve aşağısında kuvvet antremanı yapılmaz deniyor. Fakat Avrupa'da, yurt dışında kuvvet antremanını doğru tanımlarsak 7 yaşından 35 hatta 40 yaşına kadar bu spor yaşı uzadı. 40 yaşına kadar bu sporcuların ne şekilde kuvvet antremanı yaptıklarını görebiliriz. Yurt dışı çalışmalarına baktığımız zaman 7 yaşında doğru çalışmayla başlayan bir sporcu 16-17 yaşında A takım seviyelerinde, Şampiyonlar Ligi seviyelerinde, UEFA guruplarında ya da İngiltere Premier Lig'de oynadıklarını görebiliyoruz. Bunun sebebi ise çok erken yaşlarda kuvvet antremanlarını alıyor olması. Bizde bu furya yeni yeni başladı. Dediğim gibi veliler coçuklarının ne şekilde antrenörlerle çalıştığını bilmeli ve incelemeli" diye konuştu.

"Yurt dışana giden futbolcular geri dönüyor"

Çoğu sporcunun küçük yaş guruplarında atletik performans eğitimi almadığı için yurt dışına gidince sakatlıklanıp geri döndüğünü söyleyen Bolat, "Özellikle yurt dışına giden genç oyuncularımıza baktığımızda hepsi sakatlıklardan sonra Türkiye'ye geri dönüş yaşadı. Bunların başlıcaları Çağlar Söyüncü, Merih Demiral. Şu an kariyerini yurt dışında devam ettiriyor olsa da elit bir ligde devam ettiremiyor. Cengiz Ünder hala sakatlıklarla boğuşuyor. Yunus Akgün keza sakatlandı geri döndü. Bunların hepsi küçük yaş guruplarında yeterli seviyede kuvvet antremanı yapmadığı için oluyor. Büyük takımların altyapısında hala '14-15 yaşından önce kuvvet antremanı yapmayın' diyorlar. Eğer doğru bilimsel metotlarla, doğru testlemelerle kişinin vücuduna göre doğru analizlerle çalışılıyorsa 7 yaşından 40 yaşına kadar doğru sporcularla doğru kuvvet antremanı uygulanır" ifadelerini kullandı.

"Biz sporcuların güç üretme potansiyelini artırıyoruz"

Atletik performans eğitiminin Türkiye'de yanlış anlaşıldığını söyleyen Bolat, "Öncelikle bize gelen sporcu adaylarımıza ilk başladığımız anda test yapıyoruz. Bu testlerin içinde kuvvet değerlendirmeleri, bilimsel ölçümler var. Bu bilimsel ölçümler uluslararası seviyede yapılan ölçümler ve bilimsel temelli testler. Oyuncunun sıçrama kapasitesini, kuvvet parametresini, kuvvet üretim kapasitesini ölçüyoruz. Bizde kilo alma, kas kütlesi elde etme, kasların belirginleşmesi çok önem arz etmiyor. Bizim için önem arz eden kuvvet üretim kapasitesi. Burada yaptığımız çalışmalar özellikle maç artı bir dediğimiz maçtan sonraki günlerde burada soğuk su havuzu masaj, sıcak buhar uygulamalarla oyuncularımızın yorgun olan adele guruplarını rahatlatıyoruz. Ayrıca burada yaptığımız sakatlık önleyici çalışmalarla da onların sakatlanma riskini azaltıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yanlış hocalarla çalışma sakatlığa yol açar"

Atletik performans salonlarının kontrolsüz bir şekilde çoğalmasının ileride sıkıntılara neden olacağını söyleyen Bolat, "Daha fazla atletik performanscının sahada olması bizim için çok daha iyi. Çünkü spor bilimi gelişsin, insanlar araştırsın, bir önceki seviyeden daha ileri seviyeye gidelim. Bizi de zorlasınlar. Rakiplerimizin çoğalması bizim için önemli. Rakiplerimizin bu oranda çoğalması bizi biraz üzüyor. Sebebi şu çok bilinçsiz çalışma var. Atletik performans adı altında yapılan çalışmaları görüyoruz. Hiçbir bilimsel temeli yok. Yanlış hocalarla yanlış çalışmalar kesinlikle sakatlığa yol açar" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL