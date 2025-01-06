Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Atletikspor, Başakpınarspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık
Hakemler: Adem Barış Macit, Osman Baruk, Harun Soyeşik
Kayseri Atletikspor: Yunus Karamanoğulları, Berat Sezer, Furkan yiğit Yılmaz, Emre Ateş, Ömer Faruk Karadoğan, Emre Gürbüz, Yusuf Tolu, Yusuf Karamanoğulları, Tuncay Kara, Salih Önder, Furkan Batar
Başakpınarspor: Onur Karaarslan, Turgut Kıvrak, Ünal Macit, Emre Akyüz, Yunus Emre Kulan, Alican Koçer, Erkam Boyraz, Emre Fındık, Halil İbrahim Arslan, Murat Kıraç, Mehmet Kıraç
Goller: Ömer Faruk Karadoğan (Dk. 6), Furkan Batar (Dk. 44, 45+3) (Kayseri Atletikspor), Murat Kıraç (Dk. 71) (Başakpınarspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Atletikspor, Başakpınar'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?