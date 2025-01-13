Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Özvatanspor ile Kayseri Atletikspor karşılaştı. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Atletikspor 2-0 ile galip geldi.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cenk Uluçınar, Erkan Kırçıl, Furkan Koç
Özvatanspor: Ali Birol, Talha Çoban, Sedat Sönmez, Mehmet Karer, Muhammed Kadir, Mert Akgöz, Mustafa Büyükçekiç, Erdi Halis, Şahin Çavuş, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım
Kayseri Atletikspor: Yunus Karamanoğulları, Utku Berat Sezer, Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş, Anıl Çalış, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Yusuf Karamanoğulları, Buğrahan Çiçek, Salih Önder, Furkan Batar
Goller: Furkan Batar (Dk. 20), Salih Önder (Dk. 37) (Kayseri Atletikspor)
Kırmızı kartlar: Utku Berat Sezer (Dk. 66), Melih Akça (Dk. 90) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Atletikspor Kazandı, 2 Kırmızı Kart Çıktı - Son Dakika
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