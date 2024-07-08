Atletizm Masterlar Türkiye Şampiyonası Denizli\'de Yapıldı

Spor

Atletizm Masterlar Türkiye Şampiyonası 06-07 Temmuz 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı. Albayrak Spor Kompleksinde yapılan şampiyonaya 220 sporcu katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Atletizm Masterlar Türkiye Şampiyonası hafta sonu Denizli'de yapıldı. Albayrak mevkiinde yer alan Büyükşehir Belediye Spor Toto Spor Kompleksi Olimpik Atletizm Sahasında gerçekleşen yarışmalarda farklı mesafelerde koşu ve atma yarışmaları yapıldı. Sıcak hava dolayısıyla yarışmalar sabah ve akşam seansları şeklinde gerçekleşti.

Denizli'de gerçekleşen şampiyona Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediye ve Türkiye Atletizm Federasyonu koordinesinde düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 220 sporcunun katıldığı yarışmalar katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Albayrak Atletizm Sahasına gelerek sporcuların heyecanına ortak oldu. Yarışmalar sonrası dereceye giren sporcular yapılan ödülleri takdim edildi.

Denizli olarak spor altyapısı ve modern tesisler ile önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Atletizm Masterlar Şampiyonası ile bir organizasyonu daha başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Yarışmalara katılan tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan İlman, emeği geçenlere teşekkür etti. - DENİZLİ