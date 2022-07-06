Türkiye atletizm tarihinin en iyi Akdeniz Oyunları performansı 15 madalya ile geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye atletizm tarihinin en iyi Akdeniz Oyunları performansı 15 madalya ile geldi

06.07.2022 14:32
Türkiye atletizm tarihinin en iyi Akdeniz Oyunları performansı 15 madalya ile geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük başarıya imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Oran kentindeki organizasyonda ay yıldızlı atletler; 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını da Oran'da elde etmiş oldu.

Oran'a 38 sporcu ile giden Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirveyi elde etti.

Türkiye'ye başarı getiren sporcular ve madalyaları şöyle:

"Altın Madalya: Jak Ali Harvey 100 metre, Ramil Guliyev 200 metre, Yasmani Copello 400 metre engelli, Özkan Baltacı çekiç atma, Ersu Şaşma sırıkla atlama, Ekaterina Guliyev 800 metre, Yasemin Can 5.000 metre.

Gümüş Madalya: Ramil Guliyev 100 metre, Tuğba Danışmaz üç adım atlama, Kıvılcım Kaya çekiç atma, Eda Tuğsuz cirit atma, Erkek Takımı 4×100 metre.

Bronz: Özlem Becerek disk atma, Kadın Takımı 4×400 metre, Erkek Takımı 4×400 metre."

YORUMLAR
500
Milliler Akdeniz Oyunları'nı 108 madalya ile tamamladı Milliler Akdeniz Oyunları'nı 108 madalya ile tamamladı
Kaynak: AA

Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye atletizm tarihinin en iyi Akdeniz Oyunları performansı 15 madalya ile geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Konya'daki silahlı saldırgan, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 17:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye atletizm tarihinin en iyi Akdeniz Oyunları performansı 15 madalya ile geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement