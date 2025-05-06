Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası Denizli'de Başlıyor - Son Dakika
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Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası Denizli'de Başlıyor

Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası Denizli\'de Başlıyor

07-08 Mayıs tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası'na 50 ilden 67 takım ve toplamda 400 sporcu katılacak.

06.05.2025 13:02  Güncelleme: 13:04
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Okul Sporları Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası, 07-08 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İki gün boyunca sürecek yarışmalara, 50 ilden 67 takım toplamda 400 sporcunun katılacağı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda gerçekleşen şampiyonalarla devam ediyor. Yarışmalar kapsamında, 07-08 Mayıs tarihlerinde Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde Albayrak Atletizm Sahası'nda yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği yarışmalarda; 50 ilden 67 okul takımı olmak üzere toplam 400 sporcu farklı kategorilerde madalya için Denizli'de sahne alacak. İl Birinciliği ve Grup Şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle Türkiye Şampiyonasında yarışmaya hak kazanan küçük ve yıldız atletler; Büyükşehir Belediye Albayrak Atletizm Sahasında gerçekleşecek yarışmalarda kürsüye çıkabilmek için ter dökecek.

Şampiyonanın teknik toplantısı 06 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Albayrak Atletizm Sahasında gerçekleşecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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