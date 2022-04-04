Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar - Son Dakika
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Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar

04.04.2022 09:21
Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar

Amasya'nın Taşova ilçesinde 539 öğrencisiyle eğitimlerine devam eden Atatürk Ortaokulu, okul sporları puanlı atletizmde yıllardır sürdürdüğü şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 539 öğrencisiyle eğitimlerine devam eden Atatürk Ortaokulu, okul sporları puanlı atletizmde yıllardır sürdürdüğü şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor. Geçen 7 yıl boyunca birincilik elde eden ve şampiyonluk serisini kimseye kaptırmayan Atatürk Ortaokulu Atletizm Takımı bu yıl seriyi bozmayarak 8. kupalarını okullarını getirdiler.

Taşova Atatürk Ortaokulu öğrencileri okul sporları puanlı atletizm dalında son 7 yılda olduğu gibi bu yıl da rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldu. Yapılan müsabakalar sonucunda yıldız erkekler ve küçük erkekler il 1.'si, küçük kızlar il 2.'si olarak ilçeye iki birincilikle dönerek kırılması güç bir rekora imza attı. Bu rekorlar sayesinde 8 yıl üst üste il şampiyonu olan tek okul oldu. Öğrencilerden Onur Alp Bağcı, "Takımca birinci olduk. Okan Hocamız yedi senedir bu takımı yetiştiriyor ve birinci oldu. Bende sekizinci senesine katkıda bulundum. Bu yüzden Okan Hocamıza bizi çalıştırdığı için teşekkür ederim" dedi.

Yusuf Demirel ise "Okula daha iki sene önce geldim. İlk müsabakamda da birinci oldum. Okan Hocamız yedi senedir il birincisi oluyorlarmış, biz de ona katılmak istedik ve birinci olduk" diye konuştu.

4 yıldır takımın bir parçası olan Gani Can Kayım da, "Bu sene okulumuz sekizinci kez üst üste şampiyon oldu. Bizi çalıştıran emek sarf eden Okan Hocamıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"8 sene üst üstte birinci oldular. Gurur duyuyorum"

Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın da başarılı bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, "2013-2014 Eğitim öğretim yılında başlamış olduğumuz atletizm çalışmalarımız aralıksız 2020-2021 yılına kadar devam etti. Bu süreç içerisinde yedi yıl üst üstte il birinciliği kazandı öğrencilerim. Bu sene ile beraber sekiz sene üst üstte il birincisi oldular. Zirveyi ellerinde tutuyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Bu müsabakalara hazırlanırken bizlere destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar
Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar
Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar
Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar
Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar
Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar

YORUMLAR
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Atletizm, Amasya, Taşova, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizmde 8 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar - Son Dakika


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