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Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı - Son Dakika

Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı

19.02.2022 19:21
Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 21. Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmaları Mersin'de başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 21. Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmaları Mersin'de başladı.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona, erkeklerde 6 ve kadınlarda 7 kulüpten 158'er sporcu katıldı.

Kadınlar ve erkeklerde 16, 18 ve 20 yaş altı ile büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde sporcular, gülle ve disk atmada mücadele etti.

Organizasyonda Fenerbahçe sporcusu Ali Peker, gülle atma yarışlarında elde ettiği 20,76'lık dereceyle Alperen Karahan'a ait 19,42'lik 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Peker, böyle güzel bir yarışta rekor kırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Seyfi Alanya Atmalar Kupası, yarın yapılacak çekiç ve cirit atma müsabakalarıyla sona erecek.

İlk gün sonuçları

Organizasyonun ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar 16 yaş altı gülle atma

1. Aylin Karabektaş - 601 puan

2. Şule Topal - 536 puan

3. Ahsen Cebeci - 513 puan

Kadınlar 16 yaş altı disk atma

1. Sümeyyenur Şirin - 648 puan

2. Cemrenur Konak - 587 puan

3. Ecrin Kanık - 564 puan

Kadınlar 18 yaş altı disk atma

1. Zeynep Öz - 757 puan

2. Sudenaz Çetin - 708 puan

3. Tuba Çevik - 678 puan

Kadınlar 18 yaş altı gülle atma

1. Özlem Özcan - 847 puan

2. Safara Canseven - 778 puan

3. Seren Han - 753 puan

Kadınlar 20 yaş altı gülle atma

1. Pınar Akyol - 983 puan

2. Büşra Hatun Ekinci - 838 puan

3. Nisa Nur Yenilmez - 788 puan

Kadınlar 20 yaş altı disk atma

1. İrem Aydın - 741 puan

2. Büşra Hatun Ekinci - 682 puan

3. Gülcan Uzun - 655 puan

Büyük kadınlar gülle atma

1. Aysel Yılmaz - 895 puan

2. Menekşe Nur Fırat - 742 puan

3. Dilek Özada - 655 puan

Büyük kadınlar disk atma

1. Özlem Becerek - 966 puan

2. Nurten Mermer - 921 puan

3. Sema Türk - 905

Erkekler 16 yaş altı gülle atma

1. Kerim Akyıldız - 768 puan

2. Halil Hilmi Oral - 651 puan

3. Olcay Aksakaloğlu - 651 puan

Erkekler 16 yaş altı disk atma

1. Yasin Özdemir - 622 puan

2. Tunahan Gökhan - 610 puan

3. Taha Yasin Şaban Gündüz - 556 puan

Erkekler 18 yaş altı gülle atma

1. Ali Peker - 1166 puan (18 yaş altı Türkiye rekoru)

2. Arda Efe Karakurt - 977 puan

3. Mehmet Mahsun Er - 970 puan

Erkekler 18 yaş altı disk atma

1. Anıl Özdemir - 837 puan

2. Arda Efe Karakurt - 777 puan

3. Eray Kalın - 755 puan

Erkekler 20 yaş altı gülle atma

1. Mustafa Efe Kuru - 964 puan

2. Furkan Şimşek - 931 puan

3. Utku Köse - 911 puan

Erkekler 20 yaş altı disk atma

1. Tarık Özer - 878 puan

2. Yasin Mehmet Yılmaz - 826 puan

3. Furkan Uzuner - 791 puan

Büyük erkekler disk atma

1. Ömer Şahin - 990 puan

2. Osman Kul - 989 puan

3. Enes Çankaya - 965 puan

Büyük erkekler gülle atma

1. Alperen Karahan - 1083 puan

2. Nuh Bolat - 1000 puan

3. Hasan Saygı - 974 puan

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Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18 Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18 Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye, Mersin, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı - Son Dakika Spor


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