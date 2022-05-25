Atletizmde Türkiye birinci ve ikincisi Gaziantep'ten

Okul sporlarının yaygın olarak uygulandığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrenciler farklı alanlarda başarılara imza atmaya devam ediyor. Kayseri'de düzenlenen Lise Genç Kız A Kategorisinde Okullararası Atletizm Türkiye Finallerinde yarışan Hatice Kılıç Türkiye birinciliğini Neslihan Toktaş ise Türkiye ikinciliğini kazandı.

Kayseri İlinde düzenlenen Lise Genç Kız A Kategorisinde Okullar Arası Atletizm Türkiye Final müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerinden Milli Takım Sporcusu Hatice Kılıç 1500m branşında Türkiye 1.si, Neslihan Toktaş 400m branşında Türkiye 2.si oldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarılı sporcuları kutlayarak Kayseri'de gerçekleştirilen yarışmalarla ilgili bilgiler aldı. Tiryaki okul sporları içerisinde bir çok branşın GKV Özel Okulları bünyesinde aktif olarak sürdürüldüğünü, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitilerek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenalarda büyük başarılara imza attıklarını ifade etti. - GAZİANTEP