Atletizmde Türkiye birinci ve ikincisi Gaziantep'ten - Son Dakika
Üye Girişi

Atletizmde Türkiye birinci ve ikincisi Gaziantep'ten

25.05.2022 11:53
Atletizmde Türkiye birinci ve ikincisi Gaziantep'ten

Okul sporlarının yaygın olarak uygulandığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrenciler farklı alanlarda başarılara imza atmaya devam ediyor.

Okul sporlarının yaygın olarak uygulandığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrenciler farklı alanlarda başarılara imza atmaya devam ediyor. Kayseri'de düzenlenen Lise Genç Kız A Kategorisinde Okullararası Atletizm Türkiye Finallerinde yarışan Hatice Kılıç Türkiye birinciliğini Neslihan Toktaş ise Türkiye ikinciliğini kazandı.

Kayseri İlinde düzenlenen Lise Genç Kız A Kategorisinde Okullar Arası Atletizm Türkiye Final müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerinden Milli Takım Sporcusu Hatice Kılıç 1500m branşında Türkiye 1.si, Neslihan Toktaş 400m branşında Türkiye 2.si oldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarılı sporcuları kutlayarak Kayseri'de gerçekleştirilen yarışmalarla ilgili bilgiler aldı. Tiryaki okul sporları içerisinde bir çok branşın GKV Özel Okulları bünyesinde aktif olarak sürdürüldüğünü, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitilerek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenalarda büyük başarılara imza attıklarını ifade etti. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na gidiyor Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na gidiyor Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti
Kaynak: İHA

Gaziantep, Kayseri, Türkiye, Lise, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizmde Türkiye birinci ve ikincisi Gaziantep'ten - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:36:19. #1.12#
SON DAKİKA: Atletizmde Türkiye birinci ve ikincisi Gaziantep'ten - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement