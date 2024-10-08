Atlı Okçuluk Takımı Avrupa'da Üçüncü Oldu

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Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesindeki Milli Atlı Okçuluk Takımı, Avrupa Grand Prix'nde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İsviçre'de düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Grand Prix'sinde 7 ülkeden 52 sporcu mücadele etti.

Milli Atlı Okçuluk Takımı, genel klasmanda Avrupa Grand Prix Müsabakalarını 3'üncü sırada tamamladı.

Organizasyonda Arda Erhan, "junior" kategorisi genel klasman birinciliği, hunt parkuru birinciliği, Raid233 parkuru birinciliği, Tower90 parkuru birinciliği ve Avrupa GP Genel Klasman üçüncülüğü elde etti.

Yiğit Kerem Kekeç "young" kategorisi genel klasman birinciliği, hunt parkuru birinciliği, Raid233 parkuru birinciliği, Tower90 parkuru ikincilği, Avrupa GP Genel Klasman üçüncülüğü kazandı. Bu kategoride milli takım sporcularından İsmail Hamdi Asiler ise Tower90 parkuru üçüncüsü oldu.

Davut Çakır, "senior" kategorisi Tower90 parkuru 3'üncülüğü, Raid233 parkuru 2'inciliği ve Avrupa GP genel klasman 3'üncülüğü elde etti.