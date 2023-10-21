Attığı gol yetmeyen Chamberlain, derbiyi neden kaybettiklerini söyledi

Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZ ZORLAŞTIRDIK"

Derbiyi neden kaybettiklerine değinen Chamberlain, "Üzücü bir sonuç. Maçı kendi kendimize zorlaştırdık, 10 kişi kaldık. İkinci yarı golü bulduk. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Penaltı düdüğü geldi. Kendi sorunlarımızı, kendimiz yarattık. Gereksiz yerlerde top kayıpları oldu. Bu tarz hatalar sonrası canınız yanar" ifadelerini kullandı.

"HATA YAPARSANIZ BEDELİNİ ÖDERSİNİZ"

Takımın geleceği için de konuşan İngiliz yıldız, "İkinci yarı daha iyiydik. Ancak büyük maçlarda hatalar yaparsanız, bedelini ödersiniz. İkinci yarı performansımızı genele yayarsak, yenilmez bir takım oluruz" dedi.