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Attığı gol yetmeyen Chamberlain, derbiyi neden kaybettiklerini söyledi - Son Dakika

Attığı gol yetmeyen Chamberlain, derbiyi neden kaybettiklerini söyledi

Son Güncelleme: 21.10.2023 21:46

Derbide Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, mağlubiyeti değerlendirdi. Kendi hatalarının maçı zorlaştırdığını belirten Chamberlain, gereksiz yerlerde top kayıpları yaşadıklarını ve büyük maçlarda hatalar yapılması durumunda bedelinin ödendiğini söyledi.

Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZ ZORLAŞTIRDIK"

Derbiyi neden kaybettiklerine değinen Chamberlain, "Üzücü bir sonuç. Maçı kendi kendimize zorlaştırdık, 10 kişi kaldık. İkinci yarı golü bulduk. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Penaltı düdüğü geldi. Kendi sorunlarımızı, kendimiz yarattık. Gereksiz yerlerde top kayıpları oldu. Bu tarz hatalar sonrası canınız yanar" ifadelerini kullandı.

"HATA YAPARSANIZ BEDELİNİ ÖDERSİNİZ"

Takımın geleceği için de konuşan İngiliz yıldız, "İkinci yarı daha iyiydik. Ancak büyük maçlarda hatalar yaparsanız, bedelini ödersiniz. İkinci yarı performansımızı genele yayarsak, yenilmez bir takım oluruz" dedi.

Attığı golle takımını ayakta tutan Chamberlain, derbiyi neden kaybettiklerini tek tek söyledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Alex Oxlade Chamberlain, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attığı gol yetmeyen Chamberlain, derbiyi neden kaybettiklerini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Attığı gol yetmeyen Chamberlain, derbiyi neden kaybettiklerini söyledi - Son Dakika
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