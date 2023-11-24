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Ronaldo geceye damga vurdu, Al Nassr farklı kazandı - Son Dakika

Ronaldo geceye damga vurdu, Al Nassr farklı kazandı

Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Akhdoud'u 3-0 mağlup etti. Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo, attığı şık golle geceye damga vurdu.

24.11.2023 - 23:25,  Güncelleme: 23:35
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Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Nassr ile Al Akhdoud kozlarını paylaştı. Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 3-0'lık skorla kazandı.

RONALDO, 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Sami Al Naji, 77 ve 80. dakikalarda Cristiano Ronaldo atarken, yıldız futbolcu attığı şahane golle büyük beğeni aldı.

Attığı golü görenlein ağzı açık kaldı! Ronaldo double yaptı, Al Nassr farklı kazandı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Al Nassr, puanını 34 yaparken, Al Akhdoud 10 puanda kalarak ligin son sıralarına demir attı. Gelecek hafta Al Nassr, lider Al Hilal deplasmanına gidecek. Al Akhdoud ise sahasında Al Ettifaq'ı konuk edecek.

Attığı golü görenlein ağzı açık kaldı! Ronaldo double yaptı, Al Nassr farklı kazandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo geceye damga vurdu, Al Nassr farklı kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo geceye damga vurdu, Al Nassr farklı kazandı - Son Dakika
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