Ronaldo geceye damga vurdu, Al Nassr farklı kazandı

Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Nassr ile Al Akhdoud kozlarını paylaştı. Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 3-0'lık skorla kazandı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Sami Al Naji, 77 ve 80. dakikalarda Cristiano Ronaldo atarken, yıldız futbolcu attığı şahane golle büyük beğeni aldı.
Al Nassr, puanını 34 yaparken, Al Akhdoud 10 puanda kalarak ligin son sıralarına demir attı. Gelecek hafta Al Nassr, lider Al Hilal deplasmanına gidecek. Al Akhdoud ise sahasında Al Ettifaq'ı konuk edecek.
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