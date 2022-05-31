Attığı her gülle yeni bir rekor - Son Dakika
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Attığı her gülle yeni bir rekor

31.05.2022 15:34
Attığı her gülle yeni bir rekor

İran'daki uluslararası yarışmada 20,41 metrelik derecesiyle altın madalya kazanan Eskişehirli rekortmen sporcu Alperen Karahan, bir kere daha şampiyona rekoru kırarak adını atletizm otoritelerince duyurdu.

İran'daki uluslararası yarışmada 20,41 metrelik derecesiyle altın madalya kazanan Eskişehirli rekortmen sporcu Alperen Karahan, bir kere daha şampiyona rekoru kırarak adını atletizm otoritelerince duyurdu.

Eskişehirli milli atlet Alperen Karahan, İran'ın Mashhad kentinde yapılan İmam Reza Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda 20,41 metrelik derece ile altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce tüm yaş kategorilerinde olmak üzere hem dünya hem de Türkiye rekorları bulunan rekortmen sporcu Karahan, bu sefer de İran'daki şampiyonanın rekorunun egale ederek, bir kere daha sayaçları durdurmayı başardı.

"Attığımız güllelerle Türk bayrağını göklere çıkarmaya devam edeceğiz"

Başarıları ile uluslararası atletizm otoritelerinin dikkatini çektiğini dile getiren Alperen Karahan'ın antrenörü Ufuk Ustuna, duygu ve düşünlerini şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye atletizm tarihinde Alperen Karahan'ın adı, her katıldığımız turnuvada başarılarımızı katlayarak duyuluyor. Hedeflerimiz büyük ve böyle rekortmen bir uluslararası sporcu ile çalışmak muazzam bir haz veriyor. Umarım yaptıklarımızla, Türk spor camiasına örnek olabiliyoruzdur. Elimizden geldiğince, attığımız güllelerle Türk bayrağını göklere çıkarmaya devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

Attığı her gülle yeni bir rekor
Attığı her gülle yeni bir rekor
Attığı her gülle yeni bir rekor

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Kaynak: İHA

Altın Madalya, Atletizm, Türkiye, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attığı her gülle yeni bir rekor - Son Dakika


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