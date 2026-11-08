ATV\'de tek kadın yarışçı Sıla Özgül, kadınlar kategorisi açılmasını istiyor

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda yarışan 22 yaşındaki Sıla Özgül, kadınların bu spora daha fazla ilgi göstermesi ve kadınlar kategorisinin açılması için öncü olmak istediğini söyledi.

Yarışlara İzmir'den katılan Sıla Özgül, babası Muzaffer Özgül ve Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Koordinatörü Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Motosikletin genlerinde ve geleneklerinde yaşadığını belirten Sıla Özgül, "Motosiklete ilk kez anne karnında başladım. Doğuma bile motorla gitmişim. Kendimi bildim bileli hem motor hem de ATV kullanıyorum ama profesyonel anlamda 2 yıldan beri yarışlara katıldım." diye konuştu.

Motosiklet tutkusunun dededen geldiğini, annesinin motosiklet kullanmadığını, babasının kullandığını anlatan Sıla, "Babamların da mesleği zaten dededen gelme bir meslek. O sebepten ötürü kendimi bildim bileli aslında motor camiasının içindeyim ve dedim ki neden yarışmıyorum? Ben de yarışmalıyım. 2 yıldan beri de yarışıyorum, bu 2. sezonum olacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ilk profesyonel yarışına katıldığını belirten Sıla, kendisi açısından güzel bir sezon geçirdiğini vurgulayarak "İnanılmaz deneyimler yaşadım. Güzel de bir kapanış yaptığımı düşünüyorum. Çünkü tek kadın sporcuyum. Maalesef bana ayrı bir kontenjan da klasman da açılmıyor. Ben erkek yarışçılar arasında boy gösteriyorum. Ona rağmen çok kötü bitirdiğimi düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Bu sezon ikinci kez Rize'de yarıştığını aktaran Sıla, Senoz Vadisi'ndeki organizasyondan geçen yıl çok keyif aldığını belirtti.

"Kadın kategorisinin öncüsü olmak istiyorum"

Rize'deki parkurun zorluğuna dikkati çeken Sıla, bu yılki yarışların kendisini biraz korkuttuğunu ama mücadeleden daha fazla keyif alacağına inandığını ifade ederek "Bu sporda kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Özellikle kadın yarışçıları ATV sporuna çekebilmek ve kadınlar kategorisi açıp kadınlarla rekabet etmek ve orada güzel başarılar, birincilikler elde etmek istiyorum. Umarım bu da gelecek sezonlarda gerçekleşir. Bütün kadın sporcularımızı da ATV sporuna, ATV yarışlarına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Enduro grubunda yaklaşık 4-5 kadın sporcunun yarıştığını, ATV kategorisinde ise tek kadın yarışçı olduğuna dikkati çeken Sıla, "Kadınlar için öncü olabilirsem çok sevinirim." dedi.

Senoz Vadisi'ndeki parkuru da değerlendiren Sıla, "Rize'nin parkuru inanılmaz zor. Bir kere doğal engellerden oluşuyor. Hem orman etabımız hem taş ocağı. Gerçekten zorlu bir parkur." şeklinde konuştu.

Muzaffer Özgül: "Kızlarımızı bu camianın içinde yetiştirmeye çalışıyoruz"

Sıla Özgül'ün babası Muzaffer Özgül de kızının enduro motosiklet yarışçısı olmasından büyük gurur duyduğunu dile getirerek "Bu farklı bir şey, biz babadan gördük, temellerimizde motosikletle büyüdük. Oyuncaklarımız motosikletti, şimdi kızlarımıza da aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Aileden birçok kişiyi motosiklet camiasına kazandırdıklarını anlatan Özgül, "Ağabeyim olsun ben olayım diğer yeğenlerim olsun biz de belli şampiyonluklar, belli kategoriler yaptık. Şimdi kızımı Allah nasip ederse yarıştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ufak kızımı nasipse parkura sokacağız. İki kızım yarışıyor, iki yeğenim yarışıyor. Üçüncü yeğenim de Allah nasip ederse o da birkaç sene sonra hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Motosiklet sporunun tehlikeli olduğu yönündeki endişelere ilişkin ise Muzaffer Özgül, ailelerin çocuklarını bu spora bilinçli şekilde yönlendirmesinin önemine işaret ederek "Her şey tehlikeli ama bunu bilinçli bir şekilde yaparsanız çok keyifli ve inanılmaz şekilde kötü alışkanlıklardan çocukları kurtarır. Yani bu çok güzel bir spordur ve adrenalin dolu bir spordur. Bence aileler bu işe yavaş yavaş adım atsalar iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Akülke: "Türk kadınının da gücünü gösteriyor"

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Koordinatörü Mahmut Nedim Akülke de Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen organizasyonda 100'ün üzerinde sporcunun yarıştığına ve kadın sporcuların varlığına dikkati çekerek "Rize Çayeli'nde 100'ün üstünde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda yarışacak sporcularımız arasında kız sporcularımız, kadın sporcularımız da mevcut. Kadın sporcularımızın özellikle bu organizasyonda olması dayanıklılığa, mukavemete dayanan bir sporda Türk kadınının da gücünü gösteriyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda da özellikle kadın sporcularımızın sayısını artırmak için her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.