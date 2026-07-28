Aubameyang Çorum\'a neden gelmedi? Uğur Uçar transferin perde arkasını açıkladı

Süper Lig ekibi Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar, dünya futbolunun tanınan isimlerinden Pierre-Emerick Aubameyang'ın gerçekleşmeyen transferi hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. Yıldız futbolcunun Çorum şehrini beğenmediği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Uçar, transferin iptal edilme nedenini ailevi sebeplere bağladı.

''ÇOCUKLARININ GİDECEĞİ OKUL ÇORUM'DA YOK''

Yıldız forvetle bizzat görüştüklerini ve sürecin oldukça olumlu ilerlediğini belirten genç teknik adam, transferin son aşamada tıkanmasının nedenini "Oyuncu ile görüştük ve transferinde ciddi de yol kat ettik. Ancak çocuklarının okulu ile ilgili sorunu çözemedik. Çocuklarının gideceği okul maalesef Çorum'da yok. Bu nedenle Aubameyang da çok istemesine rağmen transfer gerçekleşmedi." sözleriyle anlattı.

ŞEHRİ BEĞENMEDİĞİ İDDİALARINA YALANLAMA

Aubameyang'ın Çorum'a gelmek istemediği ya da şehri yetersiz bulduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Uğur Uçar, tecrübeli golcünün projeye son derece sıcak baktığını ancak ailesinin eğitim standartlarını ön planda tutmak zorunda kaldığını belirtti.