Aurelio: Üzüntüyle Ayrılıyoruz - Son Dakika
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Aurelio: Üzüntüyle Ayrılıyoruz

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Antalyaspor'un 2-0 kaybettiği Gaziantep maçının ardından Aurelio, mağlubiyet için üzüntü duyduğunu belirtti.

22.12.2024 18:07
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- Mehmet Aurelio: "Maalesef 2-0 yenilmenin üzüntüsüyle buradan ayrılıyoruz"

GAZİANTEP - Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, deplasmanda 2-0 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken Antalyaspor ise 21 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Aurelio, "Gaziantep deplasmanına çok çalışarak geldik. Hedefimiz galibiyet ve 3 puan almaktı. Maalesef 2-0 yenilmenin üzüntüsüyle buradan ayrılıyoruz. Hafta boyunca bu maça iyi çalıştık, elimizden geleni de yaptık ama ilk yarıda özellikle kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu sebeple ilk yarıda iyi bir skor alamadık. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya çıkardık ama yetmedi. Maalesef buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Önümüzde bir izin süreci var. Daha sonrasında ise Eyüpspor maçına hazırlanacağız. Gaziantep'in zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Özellikle ikinci yarıda şansları değerlendiremediğimizde sonucu lehimize çeviremedik. Özellikle Soner'in pasında Samudio'nun vuruşunu gole çevirseydik belki beraberlikle ve daha sonrasında da farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Bir pozisyonumuz daha vardı ama değerlendiremedik. Bunları değerlendiremeyince buradan üzüntülü bir sonuçla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aurelio: Üzüntüyle Ayrılıyoruz
Kaynak: İHA

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