Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak - Son Dakika
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Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak

19.08.2022 17:54

Austria Wien, Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerden Altay Bayındır'a davul tokmağı atılmasına ilişkin özür mesajı paylaştı. Avusturya ekibinden yapılan açıklamada, failin tespit edilir edilmez ev yasağı uygulanacağı ve ülke çapında bir stadyum yasağı için Bundesliga'ya başvurulacağı ifade edildi.

Austria Wien, dün oynanan Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı taraftarlardan ve Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür diledi.

ALTAY BAYINDIR'DAN ÖZÜR DİLEDİLER

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında dün Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, gruplara kalma yolunda önemli bir adım attı. Karşılaşmada ilk yarının son anlarında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a kale arkası tribününden bir davul tokmağı atıldı. Tokmağın göğsüne yakın bir bölgeye gelmesinin ardından milli kaleci, yere yığıldı ve bir süre oyun durdu. Yaşanan olayların ardından Austria Wien kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama paylaşarak taraftarlardan ve Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür diledi.

Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatan holigana ev yasağı uygulayacak

EV YASAĞI UYGULAYACAĞIZ

Avusturya ekibinin yönetim kurulu üyesi Gerhard Krisch, stadyum içindeki ve çevresindeki bütün olayların incelediğini belirterek, "Fenerbahçe ile Viola Park'ta oynanan playoff iç saha maçında yaşanan tatsız olaylardan dolayı tüm stadyum ziyaretçilerinden içtenlikle özür dileriz. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan da özür dileriz. Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilmez bir suistimaldir. Video kayıtları şu anda değerlendiriliyor. Fail tespit edilir edilmez ev yasağı uygulayacağız ve ülke çapında bir stadyum yasağı için Bundesliga'ya başvuracağız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak - Son Dakika
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