Avcı: Savunmamız Zayıf, Geleceğe Odaklanmalıyız

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Attığı gol kadar gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Bugün özellikle son 3 maçta 13 gol yiyen bir takıma karşı oynadık " dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Kasımpaşa'ya 5-3 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Geçmişten ziyade gelecekle alakalı planlarımız var. O yüzden ben 3 günlük antrenmanlarımın devamıyla ilgili süreyle konuşmak istiyorum. Attığı gol kadar gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Bugün özellikle son 3 maçta 13 gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Diğer tarafta özellikle kenar oyuncularıyla beraber hücum geçişlerinde sayısal üstünlük elde eden ve devamında da ceza sahası içinde, orta sahadan gelen oyuncularla gol bulan bir takımdı. Savunma geçişlerine baktığımız zaman ciddi problemleri olan, bunun üzerine de bizim az temasla kısa sürede rakip kaleye hücum etme aksiyonları üzerinde çalıştık. Bunların hepsinin dışında nihayetinde futbolu teknik, taktik ve fiziksel anlamda ne kadar önemliyse mental olarak da değerlendirmek gerekiyor" dedi. - ADANA