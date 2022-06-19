AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı - Son Dakika
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AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı

19.06.2022 16:04
AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı

Otomobil sporlarında İzmir'in ev sahipliği yaptığı AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, ikinci gün mücadeleleriyle sona erdi.

Otomobil sporlarında İzmir'in ev sahipliği yaptığı AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, ikinci gün mücadeleleriyle sona erdi.

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen 2022 sezonunun ilk ayak yarışlarında, Süper Grup'ta 12, Maxi Grup'ta 11 olmak üzere 23 sporcu yer aldı.

Dünkü antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından ilk yarışların gerçekleştirildiği organizasyonda, bugün ikinci yarışlar koşuldu.

Süper Grup'ta dünkü yarışta olduğu gibi birinciliği İtalyan Andrea Furci elde ederken, Furci'yi Ümit Ülkü ve Ömer Şanlı izledi.

Maxi Grup yarışında ise ilk 3 sıra değişmedi. Turgut Konukoğlu, Barkın Pınar ve Ayhan Göllü, dün olduğu gibi bugün de ilk 3'te sıralandı.

Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra mücadele eden ilk kadın pilot olan Seda Kaçan, dün altıncı olduğu Maxi Grup'ta bugün beşinci sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı - Son Dakika
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