AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın İlk Ayak Yarışları Kocaeli'de Yapıldı

Otomobil sporlarında AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı.
Kocaeli Otomobil Spor Kulübünün Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Körfez Yarış Pisti'nde düzenlediği 2024 sezonunun ilk pist randevusunda, Maxi ve Süper Grup'ta toplam 8 sporcu mücadele etti.
Bugün koşulan ikinci yarışların ardından Maxi Grup'ta İbrahim Okyay birinci, Zekai Özen ikinci, Gökhan Kellecioğlu üçüncü oldu.
Süper Grup'un ilk 3'ünde ise sırasıyla Metin Çalışkan, Berkay Akça ve Aydın Uluç yer aldı.
Organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.
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