İstanbul'da AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları İstanbul Park'ta yapıldı. Yarışlarda Super ve Maxi Grup'ta toplamda 18 kişi mücadele etti. Yarış sonuçları ve takımlar kategorisindeki liderlik de açıklandı.

09.09.2024 17:16
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AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, İstanbul Park'ta yapılan yarışlarda Super ve Maxi Grup'ta toplamda 18 kişi mücadele etti.

Super Grup'taki iki yarışta da Berkay Akça birinci, Metin Çalışkan ikinci oldu. İlk yarışta Ozan Süzgün, ikinci yarışta ise Azizhan Kaya üçüncü basamakta yer aldı.

Maxi Grup'ta iki yarışı da Zekai Özen ilk sırada tamamlarken, ilk yarışta Ömer Şamlı ikinciliği, Sinan Çiftçi üçüncülüğü elde etti. İkinci yarışta ise Sinan Çiftçi ikinci ve Gökhan Kellecioğlu üçüncü oldu.

Organizasyonda takımlar kategorisinde ise liderliği Texaco Team AMS aldı.

Sporculara ödüllerini İstanbul Formula 1 Pisti'nin yeni işletmecisi Lale Cander, Tuzla Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Can, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ve TOSFED Başkan Yardımcısı Osman Geylan takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul'da AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
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