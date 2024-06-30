AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. Ayak Yarışı Kütahya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. Ayak Yarışı Kütahya'da Gerçekleştirildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, Kütahya'da yapıldı. 5 farklı kategoride 25 sporcu mücadele etti ve başarılı olan sporculara törenle kupaları takdim edildi.

30.06.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Frigya Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, Kütahya'da gerçekleştirildi.

TOSFED ve Frigya Spor Kulübü tarafından organize edilen sezonun 4. tırmanma yarışında, 5 ayrı kategoride 25 sporcu mücadele etti.

Sporcular, Boyalı Dağı'ndaki 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar yolunu 3 kez katetti.

Yarışta birinci kategoride Atış Motorsports adına Cıtroen Saxo ile yarışan Mehmet Gökseven, ikinci kategoride Atış Motorsports adına Ford Fiesta R2 ile yarışan Engin Apaydın, üçüncü kategoride Atış Motorsports adına Renault Clio R3 ile yarışan Murat Volkan Soyçopur, dördüncü kategoride GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer Evo IX ile yarışan Okan Tanrıverdi ve beşinci kategoride GP Garage My Team adına Mazda RX5 ile yarışan Bahadır Sevinç birinci oldu.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesinin destekleriyle, KYK Yapı Kimyasalları sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışta başarı elde eden sporculara, törenle kupaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kütahya, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. Ayak Yarışı Kütahya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. Ayak Yarışı Kütahya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement