Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Karışık Bayrak Yarışını Macaristan Kazandı

Spor

Ankara'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nın son günündeki karışık bayrak yarışını, Macaristan'dan Ivola Turbucz ile Nemere Szecsi kazandı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyon, karışık bayrak finaliyle tamamlandı. Sporcular; eskrim, engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerinde yarıştı.

Turbucz-Szecsi ikilisi, 1671 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Çekya'dan Kristyna Satavova ile Jakub Samiec, gümüş, Almanya'dan Charlotte Keister ile Fritz Rasmus Nord da bronz madalya elde etti.

Türk sporcular Tulya Kesebir ile Muharrem Yağız Cantosun ise 1576 puanla 9'uncu sırayı aldı.