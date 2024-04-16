Avrupa 2.\'si olan Emine Kılınç Niğde\'ye döndü

Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan milli sporcu Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye döndü.
Hırvatistan'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ay yıldızlı forma ile mücadele eden milli sporcu Emine Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, memleketi Niğde'de coşkuyla karşılandı.
Niğde Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde karşılanan milli sporcu Kılınç'ı, antrenörü ve ailesini tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İlket Ötgünlü, "Daha önce iki kez Türkiye şampiyonu olan Emine Kılınç ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil ederek Avrupa 2.'si oldu. İnşallah bu başarısı daha da artarak devam edecek. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.
Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen milli sporcu Kılınç yaptığı açıklamada heyecanını ve mutluluğunu dile getirerek, "Zorlu bir yarıştı, ben elimden gelen her şeyi yaptım. Abdurrahman hocam sayesinde Avrupa ikinciliği oldu. Şampiyonluk istiyordum ama nasipte bu bu varmış. Dünya şampiyonası var önümde, daha iyi çalışacağız" diye konuştu.
Milli sporcunun annesi Fatma Erdoğan ise, "Bize duygu mutluluğu, bu sevinci yaşattığı için çok gururluyuz. Daha çok genç, ileride çok başarılı günleri olacak. İnanıyorum ve çok güveniyorum. Hocalarının da desteğiyle daha çok güzel günlere geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Antrenörü Abdurrahman Özben, milli sporcunun sakatlık yaşadığını buna rağmen güzel mücadele ettiğini belirterek diğer şampiyonalara çok daha sıkı hazırlanacaklarını söyledi. - NİĞDE
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Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan milli sporcu Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye döndü. Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, Niğde'de coşkuyla karşılandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kılınç, daha iyi çalışarak gelecek şampiyonalara hazırlanacaklarını belirtti.
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