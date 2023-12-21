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Avrupa Adalet Divanı, UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni yasaklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti - Son Dakika
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Avrupa Adalet Divanı, UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni yasaklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti

Avrupa Adalet Divanı'nın kararıyla, UEFA'nın yasakladığı Avrupa Süper Ligi'nin yolu açıldı. Bu karar, futbolun UEFA tekelinden kurtulduğunu vurgulayarak, FIFA ve UEFA'nın yetkilerini kötüye kullandığına hükmetti. Avrupa Süper Ligi'nin destekçileri zafer ilan ederken, büyük kulüpler projeyi yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Adalet Divanı, UEFA\'nın Avrupa Süper Ligi\'ni yasaklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti
21.12.2023 - 13:45,
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Avrupa Adalet Divanı, UEFA'nın 3 yıl önce yasakladığı Avrupa Süper Ligi'ni değerlendirerek, bu yasağın hukuken geçerli olmadığına karar verdi. Bu önemli karar, 2021'de duyurulan fakat hızla geri çekilen Avrupa Süper Ligi'nin yolunu açtı. Adalet Divanı'nın kararı, futbol müsabakalarının düzenlenmesinin sadece UEFA'nın tekelinde olmadığını vurgulayarak, FIFA ve UEFA'nın bu konuda yetkilerinikötüye kullandıklarına hükmetti.

Bu karar, Avrupa Süper Ligi'ni destekleyen çevreler tarafından zafer olarak değerlendirilirken, futbolun artık daha özgür ve UEFA tekelinde olmadığı yorumları yapıldı.

Projenin sahipleri, bu kararla birlikte Avrupa Süper Ligi'ni tekrar hayata geçirmek için adımlar atmaya hazırlanıyor. Avrupa Süper Ligi'nin temel amacı, UEFA organizasyonlarından yeterli geliri elde edemeyen büyük kulüplerin kendi organizasyonlarını kurarak daha yüksek gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Ancak bu adım, UEFA Başkanı Ceferin ve taraftarların tepkisiyle karşılaşmış, birçok kulüp proje içinden çekilmişti.

Barcelona ve Real Madrid gibi büyük kulüpler, Avrupa Süper Ligi projesindeki yerlerini koruyarak rekabeti sürdürüyor. Bu gelişmelerle birlikte, futbol dünyasında önemli değişikliklere gebe olan bir sürecin başladığı söylenebilir.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor
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