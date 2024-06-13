Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan dönen milli sporcular yurda döndü

Spor

İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen milli atletler, federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, organizasyondan beklentilerinin daha fazla olduğunu belirterek, "Tuğba Danışmaz ve Ersu Şaşma'nın madalyaları, Türk atletizm tarihi için önemli. Kendi çocuklarımızla her alanda var olduğumuzu gösterdik. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle bu başarı geldi. Ersu Şaşma, 4 yıldır Alman hocamızla çalışıyor ve her uluslararası organizasyonda yarışma şansı elde ediyor. İkinciliği de kıl payı kaçırdı. Olimpiyatlarda bunu telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım olarak önemli hedefler belirlediklerini vurgulayan Fatih Çintimar, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 25 sporcuyla katılmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kotayı almış arkadaşlarımızla da madalya hesabı yapıyoruz. Genç bir ekiple Paris'te madalyalarımızla havaalanında karşılanmak istiyoruz." diye konuştu.

Ersu Şaşma: "Daha iyisini Paris'te yapmayı düşünüyorum"

Erkekler sırıkla atlamada bronz madalya alan milli sporcu Ersu Şaşma ise daha iyisini yapmayı hedeflediğini aktararak, "İçimde bir burukluk kaldı. İkinci olmayı hedefliyordum. Daha iyisini Paris'te yapmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olacaklarını dile getiren Ersu Şaşma, "Tuğba Danışmaz ve Berke Akçam barajı geçti. Paris'te hepimizin madalya alma şansı var. Camiamız için iyi bir dönem olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, şampiyonada gümüş madalya kazanan Tuğba Danışmaz ise kafileden ayrı bir şekilde kamp yapmak için dün İzmir'e gelmişti.