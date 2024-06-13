Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan dönen milli sporcular yurda döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan dönen milli sporcular yurda döndü

İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular İstanbul Havalimanı'na döndü. Milli atletler, federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyondan beklentilerinin daha fazla olduğunu belirterek, Tuğba Danışmaz ve Ersu Şaşma'nın madalyalarının Türk atletizm tarihi için önemli olduğunu söyledi. Çintimar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 25 sporcuyla katılmak istediklerini ve genç bir ekiple madalyalarla havaalanında karşılanmak istediklerini belirtti. Ersu Şaşma ise bronz madalya aldığı sırıkla atlama dalında daha iyisini yapmayı hedeflediğini ifade etti.

13.06.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen milli atletler, federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, organizasyondan beklentilerinin daha fazla olduğunu belirterek, "Tuğba Danışmaz ve Ersu Şaşma'nın madalyaları, Türk atletizm tarihi için önemli. Kendi çocuklarımızla her alanda var olduğumuzu gösterdik. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle bu başarı geldi. Ersu Şaşma, 4 yıldır Alman hocamızla çalışıyor ve her uluslararası organizasyonda yarışma şansı elde ediyor. İkinciliği de kıl payı kaçırdı. Olimpiyatlarda bunu telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım olarak önemli hedefler belirlediklerini vurgulayan Fatih Çintimar, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 25 sporcuyla katılmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kotayı almış arkadaşlarımızla da madalya hesabı yapıyoruz. Genç bir ekiple Paris'te madalyalarımızla havaalanında karşılanmak istiyoruz." diye konuştu.

Ersu Şaşma: "Daha iyisini Paris'te yapmayı düşünüyorum"

Erkekler sırıkla atlamada bronz madalya alan milli sporcu Ersu Şaşma ise daha iyisini yapmayı hedeflediğini aktararak, "İçimde bir burukluk kaldı. İkinci olmayı hedefliyordum. Daha iyisini Paris'te yapmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olacaklarını dile getiren Ersu Şaşma, "Tuğba Danışmaz ve Berke Akçam barajı geçti. Paris'te hepimizin madalya alma şansı var. Camiamız için iyi bir dönem olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, şampiyonada gümüş madalya kazanan Tuğba Danışmaz ise kafileden ayrı bir şekilde kamp yapmak için dün İzmir'e gelmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Tuğba Danışmaz, Fatih Çintimar, İtalya, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan dönen milli sporcular yurda döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:39:32. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan dönen milli sporcular yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement