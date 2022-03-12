Avrupa Atmalar Şampiyonası - Son Dakika

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda milli atletlerden Pınar Akyol altın, Osman Kul ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentinde yapılan organizasyonda Pınar Akyol, 16,30 metrelik derecesiyle 23 yaş altı kadınlar gülle atmada kürsünün birincilik basamağına çıktı ve üstü üste ikinci kez bu başarıya ulaştı.

Erkekler 23 yaş altı disk atma müsabakasında yarışan milli sporcu Osman Kul ise 55,61 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.