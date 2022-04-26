Avrupa Badminton Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Avrupa Badminton Şampiyonası başladı

26.04.2022 00:19
Avrupa Badminton Şampiyonası başladı

Avrupa Badminton Şampiyonası İspanya'da başladı.

Avrupa Badminton Şampiyonası İspanya'da başladı.

Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde tek kadınlarda Aliye Demirbağ mücadele etti.

İlk turda Slovak Martina Repiska ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 21-16, 21-17'lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı.

Milli sporcu Neslihan Yiğit'in de mücadele ettiği organizasyon 30 Nisan'da sona erecek.

İlk turu bay geçen Neslihan, ikinci turda bugün İtalyan Yasmine Hamza ile karşılaşacak.

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Milli Sporcu, Badminton, İspanya, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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