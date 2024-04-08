Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türk Sporcular İyi Başladı

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Badminton Şampiyonası başladı.
Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde tek kadınlarda korta çıkan milli sporcu Özge Bayrak Bağcı, ilk turda İngiliz Lisa Curtin'i 21-7 ve 21-17'lik setlere 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Son 32 sporcu arasına kalan milli badmintoncu, Litvanyalı Samanta Golubickaite ile eşleşti.
Tek kadınlarda ilk turu bay geçen Neslihan Arın ise ikinci turda İsveç adına yarışan badmintoncu Cecilia Wang ile karşılaşacak.
Avrupa şampiyonalarında Özge 2014'te, Neslihan ise 2021 ve 2022 yıllarında üçüncülük elde etmişti.
Almanya'daki organizasyonda Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.
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Fenerbahçe Kulübü, tatil edilen Süper Kupa maçı ve son dönemde yaşananlara dair dünya kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, adaletsizliklere karşı dik duracaklarını vurguladı ve Türk futbolunda yaşanan hukuksuzluklara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. Sakaryaspor, 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Erzurumspor ile yapacakları maçtan 3 puan almayı hedefliyor.
Adana Demirspor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini söyledi.
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini söyledi. Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza toplamaya başladı. İstanbulspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, seçimin ligin bitmesinden 1 hafta veya 10 gün sonra yapılması gerektiğini belirtti. Yaklaşık 60-70 delegenin imza verdiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini söylediler. Siyah-beyazlı yöneticiler, bu konuda pazartesi günü noter huzurunda kulüp olarak 7 delegeyle birlikte imza vereceklerini de belirttiler.
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