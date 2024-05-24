Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları Ankara\'da Başladı

Spor

Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları, 37 ülkeden yaklaşık 1500 sporcunun katılımıyla Ankara'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, turnuvanın yapıldığı Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar turnuvada yetişir mantığıyla Türk sporunun, Türk tekvandosunun altyapısını güçlendirmek için Avrupa Tekvando Federasyonu'yla beraber organize ettiğimiz bu turnuva sporumuzun altyapısı için önemli bir turnuva. Burada 37 ülkeyle beraber Avrupa'nın bütün ülkelerinden gelen sporcularla sporcularımız kendilerini kendi ülkelerinde test etme imkanı buluyor." diye konuştu.

Şahin, milli tekvandocuların iki hafta önce gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde, hem olimpikte hem de paralimpikte şampiyon olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şampiyonalarda sürekliliği takip etmek, geliştirmek adına altyapı çok önemli. Altyapıdan, yıldızlardan, gençlerden, buralardan yetişen sporcularla gelecekteki başarılarımızın devamını sağlamakla yükümlüyüz. Federasyonu olarak bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Çünkü burada kendisini test eden, sınayan çocuklarımız, ileride daha başarılı olmaya meyilli oluyor. Şu anda hedefimiz Paris 2024 Olimpiyatları'na, 8 kotanın 5'ini alarak dünyada en fazla kota alan ülke olarak katılıyoruz."

Milli para tekvandocuların da büyük başarı gösterdiğini aktaran Şahin, "Paralimpike de ayrı bir parantez açalım, 10 kotadan 8'ini alarak dünyada en fazla katılımı sağladık. Paralimpikte de 2023 Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduk. Devamını Paris'te Allah'ın izniyle yaparız diyorum ve bizlere her zaman destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, çok değerli Spor Bakanımıza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını da kaydederek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bir önceki organizasyonumuz Türkiye Açık Turnuvası'ydı oraya da 48 ülke katılmıştı. Türkiye'nin yaptığı bütün organizasyonlarda katılan ülkelerin memnuniyeti araştırıldığında 10 üzerinden 10 aldığımız zamanlar oldu ve hala da bu devam ediyor. Bu memnuniyetten dolayı da bugün katılıma baktığınız zaman diğer ülkelere göre en fazla katılım gözüküyor. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü katılım ne kadar fazla olursa gençlerimiz de farklı ülkelerden sporcularla kendilerini deneme fırsatı bulacak. Organizasyon başarısı olarak da tüm ülkeler tarafından takdir edilişimiz bu katılım sayesinde her zaman fazla oluyor."

Bugün yıldızlar kategorisinin yarın da gençler kategorisinin yarışacağı Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları, 26 Mayıs Pazar günü büyükler kategorisinin ardından sona erecek.