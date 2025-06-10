Avrupa\'da tarihe geçen transfer! Jobe Bellingham, Borussia Dortmund\'da

Sunderland formasıyla iyi bir performans gösteren Real Madridli yıldız Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'ın yeni sezonki adresi resmen açıklandı.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı 33 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Öte yandan bu transfer tarihe geçti. İngiliz ekibi bu satışla birlikte kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmiş oldu.

AĞABEYİNİ SOLLADI

Bu transferle birlikte Bellingham, Dortmund tarihinin en pahalı ikinci transferi olurken, ağabeyi Jude Bellingham'dan da pahalıya transfer olmuş oldu. Jude Bellingham, 30 milyon euro karşılığında Birmingham'dan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Championship'te 40 maçın 39'una ilk 11'de başlayan Jobe, sadece bir maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. 19 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.