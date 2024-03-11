Avrupa'da top koşturan milli futbolcular haftaya damga vurdu - Son Dakika
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Avrupa'da top koşturan milli futbolcular haftaya damga vurdu

Avrupa\'da top koşturan milli futbolcular haftaya damga vurdu

Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen milli futbolcular, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydederken, Orkun Kökçü Benfica'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Enes Ünal ise Bournemouth'ta ilk gol sevincini yaşadı. Kenan Karaman ve Can Uzun da Bundesliga 2'de 1 gol ve 1 asistle ön plana çıktı.

11.03.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
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Avrupa'nın önemli liglerinde top koşturan milli futbolcular, haftaya damga vurdu. İspanyol devi Real Madrid'in 19 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, eflatun-beyazlılarda ilk golünü kaydederken, Portekiz temsilcisi Benfica'nın formasını giyen Orkun Kökçü de 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Enes Ünal, İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth'ta ilk gol sevincini yaşadı. Bundesliga 2'de Nürnberg'de oynayan Can Uzun ve yine aynı ligde Schalke O4'teki Kenan Karaman da 1 gol, 1 asistle ön plana çıktı.

Avrupa'nın farklı liglerinde top koşturan milli futbolcular, bu hafta gösterdikleri performanslarla ön plana çıktı. Ay-yıldızlı oyuncular, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımlarına puan kazandırdı.

Arda Güler ilk golünü attı

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takımdan uzak kalmış ve form tutmakta zorlanmıştı. Son haftalarda Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, yavaş yavaş şans vermeye başladığı Arda, çalışmalarının karşılığını Celta Vigo karşısında aldı. LaLiga'nın 28. haftasında sahasında Celta Vigo ile karşılaşan Madrid, rakibini 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna giren Arda Güler, 90+4'te müsabakanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Arda, LaLiga'da 4 mücadelede 26 dakikada forma giydi ve ilk gol sevincini dün akşam yaşadı.

Orkun Kökçü'den 1 gol, 1 asist

Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında Benfica, Estoril'i ağırladı. Ev sahibinin 3-1 kazandığı maçta milli futbolcu Orkun Kökçü, 1 gol, 1 asistle takıma galibiyeti getiren isim oldu. 15. dakikada Orkun'un golüyle 1-0 öne geçen Benfica, 45+2'de Marcos Leonardo ile durumu 2-0'a getirdi. 49. dakikada Orkun Kökçü'nün asistiyle Tiago Gouveia'nın kaydettiği golle Benfica durumu 3-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Orkun Kökçü'nün 81 dakika kaldığı maçta Estoril'in tek golü de 22. dakikada Rodrigo Gomes'ten geldi.

Portekiz Premier Lig'inde 19 karşılaşmada sahada olan Orkun, 3 gol, 7 asistlik performansa ulaştı.

Enes Ünal yeni takımında golle tanıştı

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Bournemouth, Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip, 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. 74. dakikada Dango Ouattara ile farkı 1'e indiren ev sahibinde Enes Ünal, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Enes, 90+1. dakikada fileleri sarsarak takımına 1 puan getirmeyi başardı.

Enes, Bournemouth'la ligde çıktığı 5. maçında ilk golüne imza atmış oldu.

Kenan Karaman 1 puanı getirdi

Almanya 2. Bundesliga 25. hafta maçında Schalke 04 ile Paderborn karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Kenan Karaman, 32. dakikada penaltıdan attığı golle Schalke'yi 1-0 öne geçirdi. Lasme ile 50. dakikada evi sahibi takımı durumu 2-0'a getirirken, Paderborn ise 60. dakikada Zehnter ve 78. dakikada Kinsombi ile beraberliği yakaladı. 86. dakikada Klaas ile 3-2 öne geçen Paderborn'a cevap, 90+2. dakikada Kenan Karaman'ın asistinde Topp'tan geldi ve müsabaka 3-3 sona erdi.

Kenan, Schalke 04'le ligde 20 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Can Uzun fırtınası devam ediyor

Almanya 2. Bundesliga'da Nürnberg'de top koşturan ve geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıklayan Can Uzun gollerine devam ediyor. Can, son olarak takımının Magdeburg ile ligde oynadığı maçta attığı tek golle Nürnberg'i galibiyete taşıdı.

18 yaşındaki futbolcu, 2. Bundesliga'da 22 karşılaşmada 13 gol, 1 asistle ön plana çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Avrupa'da top koşturan milli futbolcular haftaya damga vurdu - Son Dakika

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