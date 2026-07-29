Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası Başlıyor
Türkiye, İsviçre'de düzenlenecek Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda 7 sporcu ile yer alacak.
Büyükler ve Gençler Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası, yarın İsviçre'de başlayacak.
Monteceneri bölgesinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 milli sporcu, büyükler, 23 yaş altı ve gençler kategorilerinde temsil edecek.
Bugün resmi antrenmanlar ve kısa parkur elemelerinin yapılacağı şampiyonada, kısa parkur (XCC), olimpik kros (XCO) ve takım bayrak yarışı (XCR) disiplinlerindeki yarışlar yarın başlayacak.
Büyükler ve Gençler Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası, 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:
Kadınlar: Azize Bekar, Nazife Tuncel, Tuğçe Bitirim
Erkekler: Ahmet Akpınar, Ayberk Güngör, Çınar Serdaroğlu, Eren Geçim.
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