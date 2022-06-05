Avrupa'dan Dünya Kupası bileti alan son takım Galler oldu - Son Dakika
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Avrupa'dan Dünya Kupası bileti alan son takım Galler oldu

05.06.2022 21:00
Avrupa'dan Dünya Kupası bileti alan son takım Galler oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na giden yolda, Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Galler, Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek adını finallere yazdırdı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na giden yolda, Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Galler, Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek adını finallere yazdırdı.

Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek Dünya Kupası finalleri için play-off karşılaşmalarında Avrupa etabı tamamlandı. Mart ayında play-off finalinden katılım hakkı elde eden Portekiz ile Polonya'nın ardından son takım belli oldu. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle ertelenen yarı final mücadelesi 1 Haziran'da İskoçya'da oynanmış ve Ukrayna ekibi sahadan 3-1'lik skorla ayrılarak adını finale yazdırmıştı. Mart ayında oynanan diğer yarı final maçında Avusturya'yı eleyen Galler, finalde Cardiff City Stadyumu'nda Ukrayna'yı konuk etti. Yarmolenko'nun 34. dakikasında kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Galler, ikinci yarıda da iyi mücadele ortaya koyarak Dünya Kupası finallerine gitmeyi başardı.

64 YIL SONRA DÜNYA KUPASI HEYECANI

1958 yılında İsveç'te düzenlenen ve turnuvayı o yılın şampiyonu Brezilya'ya çeyrek finalde elenerek tamamlayan Ejderhalar, sonraki finaller için Avrupa elemelerini geçemedi. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 15 puanla Belçika'nın ardından ikinci bitiren Galler, play-off oynama hakkı elde etti. Play-off yolunda da rakiplerini geçen kuzey Avrupa ülkesi 64 yıl sonra Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı. Galler'in yıldız futbolcusu Gareth Bale, attığı 5 golle ülkesinin bu başarısında önemli rol oynadı.

İNGİLTERE İLE AYNI GRUPTA OLACAKLAR

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Galler, finallerde B Grubu'nda; İngiltere, İran ve ABD ile mücadele edecek.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Avrupa'dan Dünya Kupası bileti alan son takım Galler oldu
Avrupa'dan Dünya Kupası bileti alan son takım Galler oldu

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Kaynak: İHA

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